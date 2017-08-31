Больше тысячи домов в Новосибирске остались без воды, об этом свидетельствуют данные на сайте муниципального портала.

Из-за повреждения водопровода Д-75 по ул. 1-я Чулымская в Ленинском районе без воды остались 888 домов на улицах Проточной, Самотечной, 1-й, 2-й, 3-й Чулымской, 2-й Шоссейной, а также на улице Попова.

Ожидается, что вода вернется в дома жителей к 23 часам 31 августа.

В Дзержинском районе без воды остались жители 199 домов из-за повреждения водовода d=50. Отсутствует водоснабжение в домах на улицах Волочаевской, Липецкой, Новороссийской, Почтовом Логу, Технической, улице Юлия Смирнова, а также на 3-м Почтовом переулке. Ожидается, что последствия аварии будут ликвидированы к 9 утра 1 сентября.