Больше тысячи домов в Новосибирске остались без воды
Аварии в Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска оставили без водоснабжения жителей частного сектора, устранить аварии должны к позднему вечеру четверга.
Аварии в Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска оставили без водоснабжения жителей частного сектора, устранить аварии должны к позднему вечеру четверга.
Больше тысячи домов в Новосибирске остались без воды, об этом свидетельствуют данные на сайте муниципального портала.
Ожидается, что вода вернется в дома жителей к 23 часам 31 августа.
В Дзержинском районе без воды остались жители 199 домов
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