Грузовик протаранил «скорую помощь» в Новосибирске
После ДТП на улице Большевистской образовался серьезный затор, водителям рекомендуют искать пути объезда, сообщают очевидцы.
После ДТП на улице Большевистской образовался серьезный затор, водителям рекомендуют искать пути объезда, сообщают очевидцы.
Грузовик протаранил «Скорую помощь» в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла примерно в 13:45 на улице Большевистской.
«Скорая помощь» двигалась со стороны поворота на ул. Выборная в сторону Речного вокзала, грузовичок выезжал с территории Инструментального завода. При выезде водитель грузовичка не пропустил Скорую и протаранил ей бочину, — рассказали очевидцы.
Медицинская машина двигалась без проблесковых маячков и сирены, пациентов внутри не было.
По предварительной информации, никто не пострадал, на месте ДТП образовался серьезный затор.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.