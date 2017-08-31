Источник: Вести - Новосибирск

Грузовик протаранил «Скорую помощь» в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла примерно в 13:45 на улице Большевистской.

«Скорая помощь» двигалась со стороны поворота на ул. Выборная в сторону Речного вокзала, грузовичок выезжал с территории Инструментального завода. При выезде водитель грузовичка не пропустил Скорую и протаранил ей бочину, — рассказали очевидцы.

Медицинская машина двигалась без проблесковых маячков и сирены, пациентов внутри не было.

По предварительной информации, никто не пострадал, на месте ДТП образовался серьезный затор.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.