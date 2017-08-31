Упавшего в обрыв туриста эвакуировали сочинские спасатели
Мужчина сорвался со смотровой площадки на хребте Ачишхо в районе озера Зеркальное.
Мужчина сорвался со смотровой площадки на хребте Ачишхо в районе озера Зеркальное.
В операции по поиску и транспортировке пострадавшего туриста участвовали спасатели Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» совместно со специалистами ЮРПСО МЧС России, сообщает
Обнаружив мужчину, спасатели оказали первую помощь пострадавшему и в течение трех часов при помощи альпинистского снаряжения транспортировали из труднодоступного места к