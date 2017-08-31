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12:39 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Упавшего в обрыв туриста эвакуировали сочинские спасатели

Мужчина сорвался со смотровой площадки на хребте Ачишхо в районе озера Зеркальное.

В операции по поиску и транспортировке пострадавшего туриста участвовали спасатели Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» совместно со специалистами ЮРПСО МЧС России, сообщает пресс-секретарь «Кубань-СПАС» Олег Ляхоцкий.

Обнаружив мужчину, спасатели оказали первую помощь пострадавшему и в течение трех часов при помощи альпинистского снаряжения транспортировали из труднодоступного места к аварийно-спасательному автомобилю. Пострадавший был передан врачам.

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