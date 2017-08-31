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13:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Труп женщины с признаками насильственной смерти найден на пепелище дома в селе Елизарово Сосновского района Нижегородской области

Как информирует региональное СУ СК РФ, на месте пожара было обнаружено также тело мужчины, как выяснилось, сожителя погибшей.

Следствию удалось восстановить картину преступления — вечером 29 августа 2017 года женщина и ее 20-летний сын находились дома, внезапно сын услышал, что кто-то зашел в комнату матери, а затем раздались ее крики. Юноша зашел в комнату и увидел, как сожитель матери наносит ей удары отверткой по телу. Молодой человек попытался остановить злоумышленника, однако получил два ранения. Пострадавший выпрыгнул в окно, после чего увидел, как дом загорелся.

О случившемся пострадавший сообщил в правоохранительные органы, после чего был доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело.

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