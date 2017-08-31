Труп женщины с признаками насильственной смерти найден на пепелище дома в селе Елизарово Сосновского района Нижегородской области

Следствию удалось восстановить картину преступления — вечером 29 августа 2017 года женщина и ее 20-летний сын находились дома, внезапно сын услышал, что кто-то зашел в комнату матери, а затем раздались ее крики. Юноша зашел в комнату и увидел, как сожитель матери наносит ей удары отверткой по телу. Молодой человек попытался остановить злоумышленника, однако получил два ранения. Пострадавший выпрыгнул в окно, после чего увидел, как дом загорелся.