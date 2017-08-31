В Ейском районе мужчина пострадал во время катания на «таблетке» по Таганрогскому заливу

По версии следствия, 23 июля 37-летний мужчина был на берегу Таганрогского залива в станице Должанской. За 300 рублей он катал желающих на водном аттракционе «Таблетка», при этом он делал это с нарушениями (оказывал услугу без второго человека, ответственного за буксировку). В 16:05 мужчина катал пассажира.