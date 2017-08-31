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13:41 (мск), источник: ЮГА.ру

В Ейском районе мужчина пострадал во время катания на «таблетке» по Таганрогскому заливу

В Ейском районе возбудили уголовное дело после того, как мужчина пострадал во время катания на водном аттракционе.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, 23 июля 37-летний мужчина был на берегу Таганрогского залива в станице Должанской. За 300 рублей он катал желающих на водном аттракционе «Таблетка», при этом он делал это с нарушениями (оказывал услугу без второго человека, ответственного за буксировку). В 16:05 мужчина катал пассажира.

«В ходе буксировки аттракциона он не избрал безопасную скорость и траекторию маневра, в результате чего пассажира выкинуло в открытое море. Потерпевший получил множественные повреждения на теле», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование продолжается.

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