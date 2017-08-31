На Кубани экс-сотрудников ГИБДД будут судить за «крутые» номера

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении трех членов организованной группы в возрасте от 30 до 37 лет, двое из которых являлись инспекторами безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взяток и совершении служебных подлогов.

По данным следствия, трое инспекторов МРЭО ГИБДД, вступив в преступный сговор, организовали деятельность по предоставлению за взятки регистрационных номеров с определенными цифрами и буквами. Опасаясь быть изобличенными, они вовлекли в преступную деятельность знакомого, отведя ему роль по поиску лиц, желающих получить за взятку государственные регистрационные знаки, и получения от них денежных средств.

Так, в ноябре 2015 года в МРЭО по обслуживанию Абинского, Северского и Крымского районов обратилась женщина по вопросу постановки на учет автомобиля и получения регистрационных знаков. Присвоив ее автомобилю в установленном порядке регистрационные номера с определенной комбинацией цифр и букв, злоумышленники от ее имени составили заявление об оставлении их на хранении во МРЭО, а после, используя сфальсифицированный договор купли-продажи, переоформили номера на другую машину. За это они получили в январе 2016 года 25 тысяч рублей, которые были перечислены на расчетный счет 30-летнего обвиняемого.

Весной 2016 года аналогичным способом двое обвиняемых совершили действия по предоставлению за взятку «красивого» номера, за что получили 30 тысяч рублей.

В апреле того же года преступная группа получила путем перевода на банковскую карту одного из них 90 тысяч рублей за предоставление гражданину государственного регистрационного знака с определенным номером и буквами. Обналичив денежные средства, соучастники распределили их между собой.

Факты преступной деятельности были выявлены оперативными сотрудниками краевого управления ФСБ и УСБ ГУВД по краю.

Один из фигурантов объявлен в федеральный розыск, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство.