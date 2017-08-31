Пермяка будут судить за избиение полицейского
Сначала мужчина устроил скандал в магазине, а затем напал на стража порядка.
Сначала мужчина устроил скандал в магазине, а затем напал на стража порядка.
В Пермском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в применении насилия и оскорблении представителя власти.
Как рассказали в
Следователи собрали доказательства вины мужчины и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.