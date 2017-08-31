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13:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяка будут судить за избиение полицейского

Сначала мужчина устроил скандал в магазине, а затем напал на стража порядка.

В Пермском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в применении насилия и оскорблении представителя власти.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР, 29 мая в продуктовом магазине в п. Юго-Камский Пермского района посетитель учинил скандал. Сотрудники магазина вызвали наряд полиции. Страж порядка попросил мужчину проследовать в отделение. В ответ мужчина обругал полицейского матом, а затем напал на него. Буян нанес несколько ударов руками и ногами по телу и голове полицейского.

Следователи собрали доказательства вины мужчины и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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