Пермяка будут судить за избиение полицейского

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР, 29 мая в продуктовом магазине в п. Юго-Камский Пермского района посетитель учинил скандал. Сотрудники магазина вызвали наряд полиции. Страж порядка попросил мужчину проследовать в отделение. В ответ мужчина обругал полицейского матом, а затем напал на него. Буян нанес несколько ударов руками и ногами по телу и голове полицейского.