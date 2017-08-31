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12:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии мужчина почувствовал себя плохо, упал в воду и утонул

УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Краснокамском районе Башкортостана на реке Кама произошел несчастный случай.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РБ, 53-летний мужчина был по колено в воде, когда ему стало плохо. Берег, где он находился, крутой, отдыхающий упал в воду и сразу пошел на дно. Его родственники плавали на надувном матрасе и, заметив неладное, поплыли к нему на помощь.

Найти тело в воде самостоятельно они не смогли, тогда помогли трое находившихся неподалеку мужчин. Одному из них удалось найти тело мужчины и вытащить его на берег.

Было сделано искусственное дыхание, которое, к сожалению, не дало результатов. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.

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