В Башкирии мужчина почувствовал себя плохо, упал в воду и утонул
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Краснокамском районе Башкортостана на реке Кама произошел несчастный случай.
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Краснокамском районе Башкортостана на реке Кама произошел несчастный случай.
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Найти тело в воде самостоятельно они не смогли, тогда помогли трое находившихся неподалеку мужчин. Одному из них удалось найти тело мужчины и вытащить его на берег.
Было сделано искусственное дыхание, которое, к сожалению, не дало результатов. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.