В Башкирии мужчина почувствовал себя плохо, упал в воду и утонул

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РБ, 53-летний мужчина был по колено в воде, когда ему стало плохо. Берег, где он находился, крутой, отдыхающий упал в воду и сразу пошел на дно. Его родственники плавали на надувном матрасе и, заметив неладное, поплыли к нему на помощь.