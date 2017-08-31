В Волгограде подросток сжег внедорожник отца своей возлюбленной

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 17 июля в полицию поступило сообщение о возгорании Renault Duster, припаркованного у дома по улице Удмуртской. В результате пожара выгорел салон и моторный отсек кроссовера.

Как выяснилось, причиной возгорания стал умышленный поджог. 30 августа правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Кировского района, состоящий на профилактическом учете в ПДН. Подросток сознался в содеянном.

Школьник рассказал, что встречался с дочерью владельца машины. Однако мужчина запретил им видеться. Тогда парень решил отомстить ему и спалил авто. Поздней ночью он разбил боковое стекло в салоне внедорожника, вылил бензин из флакона для заправки зажигалки и поджог. Причиненный материальный ущерб составил более 400 000 рублей.