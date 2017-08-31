На трассе Романово — Калининград столкнулись пять автомобилей
На трассе Романово — Калининград столкнулись пять автомобилей. Инцидент произошёл в среду, 30 августа, в 19:00.
На трассе Романово — Калининград столкнулись пять автомобилей. Инцидент произошёл в среду, 30 августа, в 19:00.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
Кроме того, в 15:15 на проспекте Мира водитель автобуса МАЗ резко затормозил. В салоне транспортного средства упала 77-летняя женщина. Пенсионерка получила телесные повреждения.
В 17:50 на 2 километре трассы Калининград — Зеленоградск «Ниссан» столкнулся с машиной «Фольксваген Гольф». В ДТП пострадала пассажирка первого автомобиля.
В 20:20 на Северном обходе водитель «Ниссана» не справилась с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 53-летняя женщина, которая находилась за рулём автомобиля, получила телесные повреждения.
За сутки сотрудники ГИБДД выявили 1 793 нарушения ПДД (из них: 1 114 нарушений скоростного режима, 55 нарушений правил пешеходами, 37 нарушений правил проезда пешеходных переходов, за нарушение правил перевозки детей привлечены к административной ответственности 5 водителей, за выезд на полосу встречного движения — 8, за проезд на запрещающий сигнал светофора — 15, за нарушение правил пользования телефоном — 22, за не соответствующая ГОСТу тонировку — 5 и другие). Инспекторы задержали девять нетрезвых водителей, в том числе двоих повторно.