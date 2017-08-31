На трассе Романово — Калининград столкнулись пять автомобилей

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, водитель «Пежо» выбрал небезопасную дистанцию и врезался в «Фольксваген Гольф». От удара вторая машина продолжила движение и столкнулась с впереди идущим «Мерседесом», а он повредил ещё два транспортных средства — «Митсубиси» и БМВ. Телесные повреждения получила 49-летняя пассажирка одного из автомобилей.

Кроме того, в 15:15 на проспекте Мира водитель автобуса МАЗ резко затормозил. В салоне транспортного средства упала 77-летняя женщина. Пенсионерка получила телесные повреждения.

В 17:50 на 2 километре трассы Калининград — Зеленоградск «Ниссан» столкнулся с машиной «Фольксваген Гольф». В ДТП пострадала пассажирка первого автомобиля.

В 20:20 на Северном обходе водитель «Ниссана» не справилась с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 53-летняя женщина, которая находилась за рулём автомобиля, получила телесные повреждения.