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13:50 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем пенсионерка до смерти забила мужа-тирана крышкой от бака

В Воронежской области под суд пойдет пожилая жительница Новой Усмани, которая в мае этого года, находясь в состоянии аффекта, убила собственного мужа.

Следствием было установлено, что на протяжении долгого времени мужчина систематически унижал и избивал жену. В один из вечеров, когда супруг в очередной раз распивал спиртное, он начал требовать, чтобы женщина составила ему компанию. Получив отказ, мужчина разозлился, набросился на супругу и стал избивать ее. В этот момент женщина схватила металлическую крышку от бака и начала бить мужа в ответ, до тех пор пока он не перестал подавать признаков жизни. Эксперты позже насчитали на голове, теле, руках и ногах убитого не менее 37 следов от ударов.

По результатам проведенной экспертизы уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 107 УК РФ (убийство, совершенное в состояние аффекта). Женщина полностью признала свою вину и дала подробные показания. В Следственном комитете сообщают, что в настоящее время уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

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