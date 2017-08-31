Под Воронежем пенсионерка до смерти забила мужа-тирана крышкой от бака
В Воронежской области под суд пойдет пожилая жительница Новой Усмани, которая в мае этого года, находясь в состоянии аффекта, убила собственного мужа.
В Воронежской области под суд пойдет пожилая жительница Новой Усмани, которая в мае этого года, находясь в состоянии аффекта, убила собственного мужа.
Следствием было установлено, что на протяжении долгого времени мужчина систематически унижал и избивал жену. В один из вечеров, когда супруг в очередной раз распивал спиртное, он начал требовать, чтобы женщина составила ему компанию. Получив отказ, мужчина разозлился, набросился на супругу и стал избивать ее. В этот момент женщина схватила металлическую крышку от бака и начала бить мужа в ответ, до тех пор пока он не перестал подавать признаков жизни. Эксперты позже насчитали на голове, теле, руках и ногах убитого не менее 37 следов от ударов.
По результатам проведенной экспертизы уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 107 УК РФ (убийство, совершенное в состояние аффекта). Женщина полностью признала свою вину и дала подробные показания. В Следственном комитете сообщают, что в настоящее время уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.