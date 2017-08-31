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13:21 (мск), источник: 365info.kz

Две девушки погибли в ДТП на Кульджинской трассе

В Алматинской области Chevrolet Aveo с четырьмя девушками в салоне врезался в бетонный блок.

Источник: 365info.kz

ДТП произошло 29 августа близ села Каратурык (около 100 км от Алматы) на трассе Алматы — Кокпек — Коктал, передает Sputnik Казахстан.

19-летняя автоледи не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение.

Две пассажирки, которым тоже было по 19 лет, от полученных травм скончались. Водитель авто и еще одна девушка отделались легкими повреждениями и от госпитализации отказались.

Детали трагического ДТП выясняют сотрудники полиции.

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