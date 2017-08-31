Две девушки погибли в ДТП на Кульджинской трассе
В Алматинской области Chevrolet Aveo с четырьмя девушками в салоне врезался в бетонный блок.
В Алматинской области Chevrolet Aveo с четырьмя девушками в салоне врезался в бетонный блок.
ДТП произошло 29 августа близ села Каратурык (около 100 км от Алматы) на трассе Алматы — Кокпек — Коктал, передает Sputnik Казахстан.
19-летняя автоледи не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение.
Две пассажирки, которым тоже было по 19 лет, от полученных травм скончались. Водитель авто и еще одна девушка отделались легкими повреждениями и от госпитализации отказались.
Детали трагического ДТП выясняют сотрудники полиции.