Две девушки погибли в ДТП на Кульджинской трассе

19-летняя автоледи не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение.

Две пассажирки, которым тоже было по 19 лет, от полученных травм скончались. Водитель авто и еще одна девушка отделались легкими повреждениями и от госпитализации отказались.