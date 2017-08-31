Карагандинка рассказала, как отбилась от домогательств в автобусе

Жительница Караганды подверглась домогательствам в общественном транспорте. Девушка едва отбилась от озабоченного мужчины, передает корреспондент NUR.KZ.

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Инцидент произошел вечером 30 августа. 19-летняя Анастасия с ужасом вспоминает злополучную поездку в 014-ой маршрутке, когда вместе с подругой ехала в Майкудук. Автобус был переполнен.

Пассажиры стояли очень тесно друг к другу. Сначала Настя ехала сидя, но как только автобус заехал в Майкудук, девушки стали потихоньку пробираться к выходу. Внезапно Анастасия почувствовала, что кто-то стал поднимать ее подол. Обернувшись, Настя заметила мужчину лет 25−27, который невозмутимо смотрел на нее. Она сделала ему замечание. Но молодой человек просто проигнорировал ее слова.

«Я отвернулась, а он снова стал поднимать мне платье. Отойти от него было некуда, так как автобус был переполнен. Я снова стала ругаться, за меня заступились подруга и две женщины. Они стали стыдить его. Но он был невозмутим. Сказал, что он просто опустил руку вниз. А потом спросил, зачем я так одеваюсь.

На что женщины сказали, что это не его дело. Как только мы подъехали к нужной остановке, этот тип вцепился в мою левую ногу и начал лезть чуть ли не в трусы. Я стала отбиваться от него, но его хватка была железной. Я стала кричать, а у него ноль эмоций. Он еще сильнее стал прижиматься ко мне, — рассказывает пострадавшая.

На крики девушки отреагировали мужчины, ехавшие в автобусе. Они стали отрывать парня от Насти, но тот упорно продолжал ее удерживать. Когда автобус остановился, один из мужчин силой вытолкнул парня из салона. Однако тот успел прихватить с собой сумку девушки.

Настя и ее подруга выбежали вслед за ним. Мужчины из автобуса помогли им забрать у парня сумку и нанесли последнему несколько ударов. Воспользовавшись этим, девушки убежали.

«Я была в шоке. Мы побежали на противоположенную остановку. Там нас ждала мама подруги. А этот тип встал, автобус-то уехал, и стал смотреть по сторонам, как будто искал нас. Мы сразу же пошли в полицию. Посмотрели по базе данных всех маньяков, которые проживают в том районе, но похожего я не увидела.

Он примерно 25−27 лет, азиатской национальности, был в темной футболке-тенниске, светлых джинсах и у него была сумка, как из-под ноутбука. У него большие глаза, густые брови и ресницы, — добавила девушка.