Карагандинка рассказала, как отбилась от домогательств в автобусе
«Он стал поднимать мне подол и чуть не залез в трусики».
«Он стал поднимать мне подол и чуть не залез в трусики».
Жительница Караганды подверглась домогательствам в общественном транспорте. Девушка едва отбилась от озабоченного мужчины, передает корреспондент NUR.KZ.
Инцидент произошел вечером 30 августа. 19-летняя Анастасия с ужасом вспоминает злополучную поездку в 014-ой маршрутке, когда вместе с подругой ехала в Майкудук. Автобус был переполнен.
Пассажиры стояли очень тесно друг к другу. Сначала Настя ехала сидя, но как только автобус заехал в Майкудук, девушки стали потихоньку пробираться к выходу. Внезапно Анастасия почувствовала, что
«Я отвернулась, а он снова стал поднимать мне платье. Отойти от него было некуда, так как автобус был переполнен. Я снова стала ругаться, за меня заступились подруга и две женщины. Они стали стыдить его. Но он был невозмутим. Сказал, что он просто опустил руку вниз. А потом спросил, зачем я так одеваюсь.
На что женщины сказали, что это не его дело. Как только мы подъехали к нужной остановке, этот тип вцепился в мою левую ногу и начал лезть чуть ли не в трусы. Я стала отбиваться от него, но его хватка была железной. Я стала кричать, а у него ноль эмоций. Он еще сильнее стал прижиматься ко мне, — рассказывает пострадавшая.
На крики девушки отреагировали мужчины, ехавшие в автобусе. Они стали отрывать парня от Насти, но тот упорно продолжал ее удерживать. Когда автобус остановился, один из мужчин силой вытолкнул парня из салона. Однако тот успел прихватить с собой сумку девушки.
Настя и ее подруга выбежали вслед за ним. Мужчины из автобуса помогли им забрать у парня сумку и нанесли последнему несколько ударов. Воспользовавшись этим, девушки убежали.
«Я была в шоке. Мы побежали на противоположенную остановку. Там нас ждала мама подруги. А этот тип встал,
Он примерно 25−27 лет, азиатской национальности, был в темной
Настя намерена найти своего обидчика и наказать. Для этого девушка ищет свидетелей происшествия или видео.