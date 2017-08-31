Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 авг — Sputnik. В Алматы начался суд над подозреваемыми в ограблении «Альфа банка», сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе алматинского городского суда.

Читайте также Оружие с военной базы в США могли продать в Казахстан

Уголовное дело в трех томах в отношении Максима Бескишкина и Жукова Ивана обвиняемых по статье 192 части 4 (разбой) УК РК поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.

Главное судебное разбирательство было назначено на 29 августа, на котором были допрошены подсудимые. Адвокат защиты заявил ходатайство о допросе дополнительного свидетеля, поэтому судебное заседание было отложено на 7 сентября.

Подсудимые обвиняются в том, что незаконно проникнули в хранилище «Альфа банка» и похитили 65 миллионов 310 тысяч тенге.