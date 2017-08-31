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13:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Алматы начался суд над подозреваемыми в ограблении «Альфа банка»

«Альфа банк» в Алматы ограбили 27 июня этого года.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 авг — Sputnik. В Алматы начался суд над подозреваемыми в ограблении «Альфа банка», сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе алматинского городского суда.

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Уголовное дело в трех томах в отношении Максима Бескишкина и Жукова Ивана обвиняемых по статье 192 части 4 (разбой) УК РК поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.

Главное судебное разбирательство было назначено на 29 августа, на котором были допрошены подсудимые. Адвокат защиты заявил ходатайство о допросе дополнительного свидетеля, поэтому судебное заседание было отложено на 7 сентября.

Подсудимые обвиняются в том, что незаконно проникнули в хранилище «Альфа банка» и похитили 65 миллионов 310 тысяч тенге.

Напомним, ограбление произошло в Алматы 27 июня. По версии следствия, один из подозреваемых проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 65 миллионов 300 тысяч тенге. По подозрению в преступлении задержаны два человека — бывший и действующий сотрудники банка. Последний исполнял роль наводчика.

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