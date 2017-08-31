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16:31 (мск), источник: ТАСС

Подозреваемые в стрельбе на посту МВД в Краснодаре входили в радикальную группировку

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Трое молодых людей, подозреваемых в нападении на полицейских в Краснодаре, входили в радикальную группировку, сообщил в четверг начальник подразделения по борьбе с терроризмом краевого управления ФСБ Николай Удовик.

«Три человека, которые вели стрельбу по полицейским, из них один ранее был осужден как националист. <…> Все они входили в единую группировку, члены которой сейчас проверяются. Также являются приверженцами идеологии праворадикальной», — сказал он на собрании межрегиональной ассоциации общественных объединений «За солидарность в борьбе с экстремизмом и терроризмом».

Сотрудники полиции 28 августа остановили на стационарном посту на въезде в Краснодар автомобиль Toyota Camry, в салоне которого находились трое молодых людей. В ходе проверки документов водитель ударил по лицу одного из полицейских и открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. По данным правоохранительных органов, он несколько раз выстрелил, в том числе, в молодого человека, который пытался ему помешать.

В это время один из пассажиров покинул машину и скрылся, его задержали только в четверг. Второй был задержан при попытке к бегству. Стрелявший скрылся на автомобиле, во время погони он вел огонь по преследовавшей его полицейской машине. Попав в ДТП, водитель скрылся и был задержан в ночь на среду в хуторе Копанском.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, первый задержанный — 27-летний Владислав Гмыря, осужденный ранее за экстремизм.

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