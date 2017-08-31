Прокуратура проверила детсад Трехгорного, где ребенка облили горячим супом
ТРЕХГОРНЫЙ, 31 августа, ФедералПресс. Прокуратура проверила детский сад № 4 в ЗАТО Трехгорный. Там пятилетний мальчик получил обширный ожоги, обварившись супом из кастрюли.
ТРЕХГОРНЫЙ, 31 августа, ФедералПресс. Прокуратура проверила детский сад № 4 в ЗАТО Трехгорный. Там пятилетний мальчик получил обширный ожоги, обварившись супом из кастрюли.
Как рассказали «ФедералПресс» в
Прокурорская проверка выявила, что в садике нет безопасных условий для приема пищи: за температурой блюд никто не следил, контроль подменялся предположениями сотрудников. За обедающими детьми никто особенно не следит, потому ребенок и пострадал.
Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
«ФедералПресс» напоминает, что в Екатеринбурге бывшая санитарка детского