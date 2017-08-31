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13:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прокуратура проверила детсад Трехгорного, где ребенка облили горячим супом

ТРЕХГОРНЫЙ, 31 августа, ФедералПресс. Прокуратура проверила детский сад № 4 в ЗАТО Трехгорный. Там пятилетний мальчик получил обширный ожоги, обварившись супом из кастрюли.

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ведомства, в обед пятилетний ребенок столкнулся с младшим воспитателем, которая несла кастрюлю с супом. Ребенок заработал термический ожог шеи, туловища и левого уха II-III степени. Обожжено 15% тела: это причинило легкий вред здоровью малыша.

Прокурорская проверка выявила, что в садике нет безопасных условий для приема пищи: за температурой блюд никто не следил, контроль подменялся предположениями сотрудников. За обедающими детьми никто особенно не следит, потому ребенок и пострадал.

Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

«ФедералПресс» напоминает, что в Екатеринбурге бывшая санитарка детского дома-интерната признана виновной в том, что обварила в кипятке ребенка. Женщина купала воспитанника, а затем заметила на его теле следы ожогов.

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