Прокуратура проверила детсад Трехгорного, где ребенка облили горячим супом

Как рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ведомства, в обед пятилетний ребенок столкнулся с младшим воспитателем, которая несла кастрюлю с супом. Ребенок заработал термический ожог шеи, туловища и левого уха II-III степени. Обожжено 15% тела: это причинило легкий вред здоровью малыша.

Прокурорская проверка выявила, что в садике нет безопасных условий для приема пищи: за температурой блюд никто не следил, контроль подменялся предположениями сотрудников. За обедающими детьми никто особенно не следит, потому ребенок и пострадал.

Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.