В Башкирии из железнодорожной цистерны произошел разлив метанола

Он сообщил, что при формировании состава на 23 запасном пути из железнодорожной цистерны объемом 60 тонн обнаружена течь метанола. Произошел разлив на площади три квадратных метра.

К аварийно-восстановительным работам в Стерлитамаке были привлечены пожарно-спасательные подразделения. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ проинформировали, что течь сейчас прекращена. Место утечки обработали тонкораспыленной водой и сорбентом. Вагон отцеплен от основного состава. Задержки движения поездов и угрозы населению нет.