В Башкирии из железнодорожной цистерны произошел разлив метанола
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В
Он сообщил, что при формировании состава на 23 запасном пути из железнодорожной цистерны объемом 60 тонн обнаружена течь метанола. Произошел разлив на площади три квадратных метра.
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«На место ЧП прибыли силы и средства территориальной подсистемы РСЧС и МЧС: 26 человек, восемь единиц техники», — рассказали в региональном ведомстве.