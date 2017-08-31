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13:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии из железнодорожной цистерны произошел разлив метанола

УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях республиканского МЧС 31 августа в 12.45 поступила информация от диспетчера Самарского отделения Куйбышевской железной дороги «РЖД».

Он сообщил, что при формировании состава на 23 запасном пути из железнодорожной цистерны объемом 60 тонн обнаружена течь метанола. Произошел разлив на площади три квадратных метра.

К аварийно-восстановительным работам в Стерлитамаке были привлечены пожарно-спасательные подразделения. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ проинформировали, что течь сейчас прекращена. Место утечки обработали тонкораспыленной водой и сорбентом. Вагон отцеплен от основного состава. Задержки движения поездов и угрозы населению нет.

«На место ЧП прибыли силы и средства территориальной подсистемы РСЧС и МЧС: 26 человек, восемь единиц техники», — рассказали в региональном ведомстве.

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