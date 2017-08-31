Питьевые фонтанчики в парке Валя Морилор подверглись нападению вандалов: фото
Питьевые фонтанчики в парке Валя Морилор выломали этой ночью. Со времени их установки прошло всего несколько недель.
Питьевые фонтанчики в парке Валя Морилор выломали этой ночью. Со времени их установки прошло всего несколько недель.
Две недели назад неизвестные попытались выломать и фонтанчик на улице Колумна.
По словам директора «Apă-Canal Chişinău» Вероники Херца, для того, чтобы починить оборудование, нужно заказать новые краны в Румынии.
С начала августа в столице установили девять фонтанчиков с питьевой водой.