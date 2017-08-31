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14:21 (мск), источник: Publika.md

Питьевые фонтанчики в парке Валя Морилор подверглись нападению вандалов: фото

Питьевые фонтанчики в парке Валя Морилор выломали этой ночью. Со времени их установки прошло всего несколько недель.

Источник: Publika.md

Две недели назад неизвестные попытались выломать и фонтанчик на улице Колумна.

По словам директора «Apă-Canal Chişinău» Вероники Херца, для того, чтобы починить оборудование, нужно заказать новые краны в Румынии.

С начала августа в столице установили девять фонтанчиков с питьевой водой.

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