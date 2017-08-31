Зарезавший соседа в парке екатеринбуржец пошел под суд

В суд направлено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Екатеринбурга, который зарезал соседа в Дружининском парке. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 10 июня 2017 года. Обвиняемый выпивал с 50-летним соседом. Между мужчинами разгорелся конфликт. Старший из них вонзил в сердце оппонента перочинный нож и скрылся. О случившемся в полицию сообщили очевидцы.