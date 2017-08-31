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13:47 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция ищет 56-летнего пропавшего калининградца

Полиция Калининграда разыскивает пропавшего без вести 56-летнего Сергея Смецкова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

14 августа Смецков ушел из дома на улице Больничной в Калининграде и пропал. На мужчине были песочно-серые шорты с розовыми вставками слева, серо-черная футболка и черные сандалии.

Особые приметы: на правом предплечье татуировка в виде глобуса с самолетом, на левой кисти буквы «Н» и «Л».

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Смецкова, полиция просить незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 554−502, 552−389, 02 или 102.

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