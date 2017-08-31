Полиция ищет 56-летнего пропавшего калининградца

14 августа Смецков ушел из дома на улице Больничной в Калининграде и пропал. На мужчине были песочно-серые шорты с розовыми вставками слева, серо-черная футболка и черные сандалии.

Особые приметы: на правом предплечье татуировка в виде глобуса с самолетом, на левой кисти буквы «Н» и «Л».