Полиция ищет 56-летнего пропавшего калининградца
Полиция Калининграда разыскивает пропавшего без вести 56-летнего Сергея Смецкова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в
Полиция Калининграда разыскивает пропавшего без вести 56-летнего Сергея Смецкова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в
14 августа Смецков ушел из дома на улице Больничной в Калининграде и пропал. На мужчине были
Особые приметы: на правом предплечье татуировка в виде глобуса с самолетом, на левой кисти буквы «Н» и «Л».
Тех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Смецкова, полиция просить незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 554−502, 552−389, 02 или 102.