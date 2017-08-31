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13:45 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец сбежал, протаранив столб на чужом «Шевроле»

Теперь ему предстоит ответить за угон.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские по подозрению в угоне иномарки задержали 39-летнего горожанина. По версии правоохранителей, именно он увел «Шевроле Авео» с улицы областного центра.
ЧП произошло еще в ночь на 1 августа 2017 года. Воронежец на улице Октябрьская залез в припаркованный «Шевроле». Запустил с помощью соединения проводов двигатель иномарки и отправился в путь.

«В какой-то момент водитель с управлением не справился и въехал в столб», — рассказали в МВД.

Воронежец сбежал, бросив иномарку на месте происшествия.
Стражи порядка обнаружили угнанное авто. Из салона они изъяли отпечатки пальцев, которые оставил злоумышленник. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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