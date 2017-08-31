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14:00 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В психбольнице на Южном Урале потеряли пациента

В Златоусте ищут пожилого мужчину — пациента Кувашинского психоневрологического интерната, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со с ссылкой на Поисково-спасательную службу.

Больной 67 лет ушел из лечебницы еще 29 августа. Медперсонал спохватился лишь когда пациент не появился в столовой на ужин. По словам сотрудников интерната, мужчина живет у них уже 40 лет, у него ампутированы пальцы ног, поэтому далеко уйти он не мог. Персонал интерната сначала вел самостоятельные поиски, однако они к успеху не привели, поэтому врачи вызвали спасателей.

«Сотрудники Златоустовского спасотряда в составе двух групп обследовали лесной массив п. Южный и дорожную сетку. На данный момент поиски мужчины продолжаются», — уточнили в пресс-центре спасательной службы.

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