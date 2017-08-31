В психбольнице на Южном Урале потеряли пациента
В Златоусте ищут пожилого мужчину — пациента Кувашинского психоневрологического интерната, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со с ссылкой на
В Златоусте ищут пожилого мужчину — пациента Кувашинского психоневрологического интерната, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со с ссылкой на
Больной 67 лет ушел из лечебницы еще 29 августа. Медперсонал спохватился лишь когда пациент не появился в столовой на ужин. По словам сотрудников интерната, мужчина живет у них уже 40 лет, у него ампутированы пальцы ног, поэтому далеко уйти он не мог. Персонал интерната сначала вел самостоятельные поиски, однако они к успеху не привели, поэтому врачи вызвали спасателей.
«Сотрудники Златоустовского спасотряда в составе двух групп обследовали лесной массив п. Южный и дорожную сетку. На данный момент поиски мужчины продолжаются», — уточнили в