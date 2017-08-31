В психбольнице на Южном Урале потеряли пациента

Больной 67 лет ушел из лечебницы еще 29 августа. Медперсонал спохватился лишь когда пациент не появился в столовой на ужин. По словам сотрудников интерната, мужчина живет у них уже 40 лет, у него ампутированы пальцы ног, поэтому далеко уйти он не мог. Персонал интерната сначала вел самостоятельные поиски, однако они к успеху не привели, поэтому врачи вызвали спасателей.