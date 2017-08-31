В Омске осудили экс-участкового, который лишил вдову пистолета умершего супруга

В мае 2015 года старший участковый неправомерно изъял у женщины пистолет ее умершего супруга. Пистолет Reck Baby Automatik 8 мм стоил 3 тысячи рублей и был предназначен для стрельбы газовыми и холостыми патронами. Оружие полицейский собирался продать и, пока искал покупателя, хранил в рабочем кабинете. В результате пистолет удалось реализовать за 10 тысяч рублей, однако уже 1 июня оружие было изъято сотрудниками службы безопасности УМВД.