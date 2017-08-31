В Омске осудили экс-участкового, который лишил вдову пистолета умершего супруга
Октябрьский райсуд вынес приговор в отношении
Октябрьский райсуд вынес приговор в отношении
В мае 2015 года старший участковый неправомерно изъял у женщины пистолет ее умершего супруга. Пистолет Reck Baby Automatik 8 мм стоил 3 тысячи рублей и был предназначен для стрельбы газовыми и холостыми патронами. Оружие полицейский собирался продать и, пока искал покупателя, хранил в рабочем кабинете. В результате пистолет удалось реализовать за 10 тысяч рублей, однако уже 1 июня оружие было изъято сотрудниками службы безопасности УМВД.
Таким образом, мужчина причинил имущественный ущерб вдове владельца пистолета и нанес урон авторитету правоохранительных органов. За это после возбуждения уголовного дела мужчина был уволен из МВД.
В результате по решению суда за совершенные преступления Аманова оштрафовали на 50 тысяч рублей и приговорили к 300 часам обязательных работ, сообщила