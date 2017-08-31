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15:40 (мск), источник: Actualitati.md

НАЦ задержал четверых полицейских по подозрению в коррупции

Офицеры НАЦ вчера, 30 августа, задержали прокурора Окружной прокуратуры Кишинева, полицейского из Яловен и двух бывших сотрудников полиции за торговлю влиянием и активную коррупцию.

Источник: Actualitati.md

В ходе обысков, у прокурора изъяли 8500 евро, которые ему были переданы под контролем правоохранителей.

По предварительным данным, прокурор Окружной прокуратуры Кишинева утверждал, что окажет влияние на судей Верховного суда и сможет их убедить назначить условное наказание двум полицейским, приговоренным к лишению свободы за пассивную коррупцию. Для подкупа судей ВС прокурор запросил 15 000 евро, из которых получил 10 000 евро.

Прокурора подозревают в торговле влиянием. По тому же делу были зафиксированы незаконные действия сотрудников полиции, которых подозревают в активной коррупции: передачи 10 000 евро в прокуратуру с целью влияния на судей, передает crimemoldova.

Задержанный прокурор, Тудор Кожокару, с 2010 года работал в Апелляционной палате Кишинева. После реформы прокуратуры его перевели в Окружную прокуратуру столицы. До 2010 года Кожокару работал в этой же должности в Прокуратуре Яловень.

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