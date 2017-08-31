НАЦ задержал четверых полицейских по подозрению в коррупции

Источник: Actualitati.md

В ходе обысков, у прокурора изъяли 8500 евро, которые ему были переданы под контролем правоохранителей.

По предварительным данным, прокурор Окружной прокуратуры Кишинева утверждал, что окажет влияние на судей Верховного суда и сможет их убедить назначить условное наказание двум полицейским, приговоренным к лишению свободы за пассивную коррупцию. Для подкупа судей ВС прокурор запросил 15 000 евро, из которых получил 10 000 евро.

Прокурора подозревают в торговле влиянием. По тому же делу были зафиксированы незаконные действия сотрудников полиции, которых подозревают в активной коррупции: передачи 10 000 евро в прокуратуру с целью влияния на судей, передает crimemoldova.