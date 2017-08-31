Житель Чернушки осужден на пять лет за экстремизм в интернете
Ранее судимый мужчина несколько месяцев публиковал в сети статьи, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности. За это он отправится в колонию.
Ранее судимый мужчина несколько месяцев публиковал в сети статьи, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности. За это он отправится в колонию.
В Чернушке был вынесен приговор ранее судимому местному жителю, которого признали виновным в ч.1 ст. 282 УК РФ (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности с использованием
По данным прокуратуры края, мужчина с января 2016 года по апрель 2017 года в интернете размещал экстремистские статьи. Суд приговорил обвиняемого к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.