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14:28 (мск), источник: Новости Перми

Житель Чернушки осужден на пять лет за экстремизм в интернете

Ранее судимый мужчина несколько месяцев публиковал в сети статьи, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности. За это он отправится в колонию.

В Чернушке был вынесен приговор ранее судимому местному жителю, которого признали виновным в ч.1 ст. 282 УК РФ (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По данным прокуратуры края, мужчина с января 2016 года по апрель 2017 года в интернете размещал экстремистские статьи. Суд приговорил обвиняемого к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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