Появилась новая версия покушения на убийство экс-полицейского

Картина происшествия начинает проясняться: в загадочной истории, главным героем которой стал 30-летний помощник адвоката, появился новый поворот.

Оказывается, у пострадавшего Сергея Кожевникова некогда был конфликт с одним из военнослужащих. Скандал произошел, когда Сергей трудился в Алкино участковым полиции. Об этом сообщил «Комсомолке» собственный источник.

И еще один факт отчасти подтверждает версию о причастности военнослужащего к покушению на убийство Кожевникова.

— Взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля с помощью магнита, детонация осуществлялась с кнопки на расстоянии около 100 метров. Устройство было изготовлено человеком умелым, сведущим, — говорит источник.

Насколько известно, по подозрению в совершении этого преступления пока никто не задержан. Следствие рассматривает все возможные версии, подробности расследования пока не разглашаются.