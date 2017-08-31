Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Пугачевой оскорбил Баскова и его фанатов
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
Forbes назвал самого влиятельного россиянина последнего столетия
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Встреча Путина и Орбана грозит кошмаром для Евросоюза – СМИ
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Акупунктура для собак и кошек
14:15 (мск), источник: РИА Крым

Во время спецоперации в Дагестане погибли два севастопольца

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости (Крым). Сотрудники правоохранительных органов из Севастополя Александр Байбутлов и Денис Ракицкий погибли во время контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба севастопольского правительства.

Источник: РИА "Новости"

Спецоперация проходила в понедельник на окраине города Хасавюрт. По информации Национального антитеррористического комитета, несколько вооруженных бандитов скрывались в частном доме. Для безопасности всех проживающих поблизости людей эвакуировали, а сам дом правоохранители оцепили.

После предложения сложить оружие и сдаться преступники открыли огонь. В перестрелке двое бандитов из «хасавюртовской банды» были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданского населения нет, однако жертв среди правоохранителей избежать не удалось — от полученных ранений погибли двое сотрудников.

Позже в доме нашли автоматы, боеприпасы и гранаты, а также самодельные бомбы, установленные на неизвлекаемость — их взорвали на месте.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выразил соболезнования семьям и родным погибших.

«При исполнении воинского долга в самом расцвете сил трагически погибли два мужественных севастопольца, два настоящих воина-защитника. Уверен, что боль утраты и трагедию близких, родных, друзей сейчас разделяет каждый севастополец. Память о мужестве и смелости навсегда останется в наших сердцах, в светлых воспоминаниях товарищей и сослуживцев», — сказал Овсянников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Koktebel Jazz Party-2017: трансляция в формате 360 градусов, дельфины и никакой политики
Для монтажа арок Крымского моста в сентябре предусмотрят резервный срок
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
С 1 сентября в Москве исчезнут лицеи и гимназии Все столичные образовательные учреждения отныне будут называться просто школами.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь