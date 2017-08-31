Во время спецоперации в Дагестане погибли два севастопольца

Источник: РИА "Новости"

Спецоперация проходила в понедельник на окраине города Хасавюрт. По информации Национального антитеррористического комитета, несколько вооруженных бандитов скрывались в частном доме. Для безопасности всех проживающих поблизости людей эвакуировали, а сам дом правоохранители оцепили.

После предложения сложить оружие и сдаться преступники открыли огонь. В перестрелке двое бандитов из «хасавюртовской банды» были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданского населения нет, однако жертв среди правоохранителей избежать не удалось — от полученных ранений погибли двое сотрудников.

Позже в доме нашли автоматы, боеприпасы и гранаты, а также самодельные бомбы, установленные на неизвлекаемость — их взорвали на месте.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выразил соболезнования семьям и родным погибших.