Во время спецоперации в Дагестане погибли два севастопольца

Спецоперация проходила в понедельник на окраине города Хасавюрт. По информации Национального антитеррористического комитета, несколько вооруженных бандитов скрывались в частном доме. Для безопасности всех проживающих поблизости людей эвакуировали, а сам дом правоохранители оцепили.
После предложения сложить оружие и сдаться преступники открыли огонь. В перестрелке двое бандитов из «хасавюртовской банды» были нейтрализованы. Пострадавших среди гражданского населения нет, однако жертв среди правоохранителей избежать не удалось — от полученных ранений погибли двое сотрудников.
Позже в доме нашли автоматы, боеприпасы и гранаты, а также самодельные бомбы, установленные на неизвлекаемость — их взорвали на месте.
Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников выразил соболезнования семьям и родным погибших.
«При исполнении воинского долга в самом расцвете сил трагически погибли два мужественных севастопольца, два настоящих воина-защитника. Уверен, что боль утраты и трагедию близких, родных, друзей сейчас разделяет каждый севастополец. Память о мужестве и смелости навсегда останется в наших сердцах, в светлых воспоминаниях товарищей и сослуживцев», — сказал Овсянников.