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14:32 (мск), источник: Newslab.ru

Дорогая иномарка провалилась под асфальт в центре Красноярска

Дорожное полотно провалилось рядом с популярным торговым центром.

В центре Красноярска, около торгового комплекса «Квант» (улица Красной Армии, 10), под автомобилем провалился асфальт. Фото в социальной сети опубликовал очевидец. На кадрах видно, что переднее колесо автомобиля Subaru полностью ушло в яму.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ГИБДД сообщили, что по предварительной информации автомобиль провалился в открытый канализационный люк.

В пресс-службе добавили, что сотрудники выехали на место и установят все обстоятельства происшествия.

В службе 005 рассказали, что к ним не поступало заявок по поводу провала дорожного полотна.

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