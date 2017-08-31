Дорогая иномарка провалилась под асфальт в центре Красноярска

В центре Красноярска, около торгового комплекса «Квант» (улица Красной Армии, 10), под автомобилем провалился асфальт. Фото в социальной сети опубликовал очевидец. На кадрах видно, что переднее колесо автомобиля Subaru полностью ушло в яму.

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В ГИБДД сообщили, что по предварительной информации автомобиль провалился в открытый канализационный люк.

В пресс-службе добавили, что сотрудники выехали на место и установят все обстоятельства происшествия.