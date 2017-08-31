Дорогая иномарка провалилась под асфальт в центре Красноярска
Дорожное полотно провалилось рядом с популярным торговым центром.
Дорожное полотно провалилось рядом с популярным торговым центром.
В центре Красноярска, около торгового комплекса «Квант» (улица Красной Армии, 10), под автомобилем провалился асфальт. Фото в социальной сети опубликовал очевидец. На кадрах видно, что переднее колесо автомобиля Subaru полностью ушло в яму.
В ГИБДД сообщили, что по предварительной информации автомобиль провалился в открытый канализационный люк.
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В службе 005 рассказали, что к ним не поступало заявок по поводу провала дорожного полотна.