В Екатеринбурге стартовал суд над обвиняемым в убийстве соседа из-за оскорбления

По данным следствия, вечером 20 июня мужчина вместе со своим 50-летним знакомым, проживавшим с ним по соседству, распивал алкоголь в парке в районе перекрестка улиц Техническая и Дружининская. Во время импровизированного застолья между знакомыми произошел конфликт из-за высказанного оскорбления, в ходе которого злоумышленник причинил смертельное ножевое ранение в область сердца своему оппоненту, рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
Свидетелями кровавой расправы стали прогуливающиеся по парку местные жители, они же и вызвали бригаду скорой помощи. Преступник успел скрыться, но по горячим следам был задержан стражами порядка. По итогам расследования уголовное дело с утвержденным районной прокуратурой обвинительным заключением было направлено в Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга, который уже приступил к рассмотрению указанного уголовного дела по существу.