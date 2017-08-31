Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: перебежчик РФ ожидает предательства Украины со стороны ЕС
Живущих на теле человека микробов превратили в музыку
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Встреча Путина и Орбана грозит кошмаром для Евросоюза – СМИ
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Акупунктура для собак и кошек
14:32 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге стартовал суд над обвиняемым в убийстве соседа из-за оскорбления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа, ИА УралПолит.Ru. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве приятеля.

По данным следствия, вечером 20 июня мужчина вместе со своим 50-летним знакомым, проживавшим с ним по соседству, распивал алкоголь в парке в районе перекрестка улиц Техническая и Дружининская. Во время импровизированного застолья между знакомыми произошел конфликт из-за высказанного оскорбления, в ходе которого злоумышленник причинил смертельное ножевое ранение в область сердца своему оппоненту, рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Свидетелями кровавой расправы стали прогуливающиеся по парку местные жители, они же и вызвали бригаду скорой помощи. Преступник успел скрыться, но по горячим следам был задержан стражами порядка. По итогам расследования уголовное дело с утвержденным районной прокуратурой обвинительным заключением было направлено в Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга, который уже приступил к рассмотрению указанного уголовного дела по существу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Нужна работа над ошибками». Белый дом и бизнесмены выставили оценки уральским мэрам
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам бабье лето
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
С 1 сентября в Москве исчезнут лицеи и гимназии Все столичные образовательные учреждения отныне будут называться просто школами.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь