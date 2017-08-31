В Екатеринбурге стартовал суд над обвиняемым в убийстве соседа из-за оскорбления

По данным следствия, вечером 20 июня мужчина вместе со своим 50-летним знакомым, проживавшим с ним по соседству, распивал алкоголь в парке в районе перекрестка улиц Техническая и Дружининская. Во время импровизированного застолья между знакомыми произошел конфликт из-за высказанного оскорбления, в ходе которого злоумышленник причинил смертельное ножевое ранение в область сердца своему оппоненту, рассказали в СУ СКР по Свердловской области.