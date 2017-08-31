Экс-глава Верх-Исетского района обжаловал приговор
Его отправили за решетку на 3 года.
Его отправили за решетку на 3 года.
«Апелляционная жалоба поступила сегодня от самого Бреденко и его адвоката», — сообщили «Уралинформбюро» в суде.
Установлено, что в феврале 2017 года чиновник получил 150 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство. Его задержали с поличным. На суде Бреденко заявил, что деньги ему передали на покупку цветов и конфет сотрудницам на 8 марта.
17 августа суд отправил Бреденко на 3 года в колонию общего режима.