Волгоградцев просят помочь в поисках пропавших подростков

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» руководитель волонтерского отряда «Искрятя» Дарья, 12-летний Александр Илюхин покинул территорию реабилитационного центра 30 августа в 18:30. Во время прогулки мальчик перепрыгнул через забор и убежал. Рост ребенка составляет 148 сантиметров. У мальчика русые волосы, голубые глаза. Среди особых примет — заторможенность. В день исчезновения он был одет в синие джинсы и футболку.

Вслед за Александром территорию центра также покинул 14-летний Никита Павловский. Его рост составляет 153 сантиметра. Волосы у мальчика русые, глаза серые. В день исчезновения ребенок был одет в оранжевую майку, голубую кофту, серое трико, обут в ярко-желтые кроссовки. С собой у подростка была синяя сумка через плечо.