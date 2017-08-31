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15:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев просят помочь в поисках пропавших подростков

В Волгограде ищут двух пропавших мальчиков 12 и 14 лет.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» руководитель волонтерского отряда «Искрятя» Дарья, 12-летний Александр Илюхин покинул территорию реабилитационного центра 30 августа в 18:30. Во время прогулки мальчик перепрыгнул через забор и убежал. Рост ребенка составляет 148 сантиметров. У мальчика русые волосы, голубые глаза. Среди особых примет — заторможенность. В день исчезновения он был одет в синие джинсы и футболку.

Вслед за Александром территорию центра также покинул 14-летний Никита Павловский. Его рост составляет 153 сантиметра. Волосы у мальчика русые, глаза серые. В день исчезновения ребенок был одет в оранжевую майку, голубую кофту, серое трико, обут в ярко-желтые кроссовки. С собой у подростка была синяя сумка через плечо.

Дети могут находиться в любом районе Волгограда. Всех, кто владеет информацией о их местонахождении, просят сообщить в полицию или по телефону +8 (987) 648−92−40 (Дарья).

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