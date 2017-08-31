Медики подтвердили наркотическое опьянение Джабраилова

Бизнесмен Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в состоянии наркотического опьянения, говорится в результатах его медицинского освидетельствования. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах столицы. О положительных результатах анализов Джабраилова сообщило ранее со ссылкой на свой источник агентство «Москва».
В ГУ МВД Москвы отказались комментировать эти сведения, пояснив, что они не подлежат огласке как данные следствия. Пресс-секретарь бизнесмена Григорий Горчаков заявил: «Я не думаю, что это так, похоже на утку в СМИ». На вопрос о состоянии Джабраилова пресс-секретарь ответил: «Нормально, он восстанавливается».
Джабраилов был задержан поздно вечером во вторник в номере отеля Four Seasons на Охотном ряду после того, как несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета Ярыгина. В итоге осмотра в номере было найдено «порошкообразное вещество белого цвета», рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в отеле, а также бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. Бизнесмену было предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК), на время следствия он был отпущен под подписку о невыезде. Вещества направлены на экспертизу.
Умар Джабраилов в 2004—2009 годах был сенатором от Чечни, а также заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). С 2009 по 2013 год он был советником помощника президента России Сергея Приходько по международным делам, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В 2000 году Джабраилов принимал участие в выборах президента России, по результатам голосования он занял последнее, 11-е место, набрав 0,08% голосов.
1990-е годы Джабраилов создал компанию «Данако», которая управляла сетью бензозаправочных станций в Подмосковье и в столице, а также группу «Плаза», куда входили, в частности, торговые центры «Смоленский пассаж» и «Охотный Ряд». Кроме того, он владел московской гостиницей «Рэдиссон Славянская». Сейчас Умар Джабраилов — совладелец девяти компаний, в том числе инвестиционно-строительной компании «Аванти СтройГрупп». Структура, которая возводит ЖК «ЗИЛАРТ» на территории бывшего ЗИЛа, по итогам 2015 года компания задекларировала чистую прибыль 39,1 млн руб. Также Джабраилову принадлежит застройщик «МС Регион», которая существует с 2009 года и получала контракты в странах Персидского залива, в бывших югославских республиках и в России.