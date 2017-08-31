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16:31 (мск), источник: РБК

Медики подтвердили наркотическое опьянение Джабраилова

Медосвидетельствование бизнесмена Умара Джабраилова, задержанного за стрельбу в отеле, показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. В его гостиничном номере нашли неизвестные порошок и таблетки.

Источник: РИА "Новости"

Бизнесмен Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в состоянии наркотического опьянения, говорится в результатах его медицинского освидетельствования. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах столицы. О положительных результатах анализов Джабраилова сообщило ранее со ссылкой на свой источник агентство «Москва».

В ГУ МВД Москвы отказались комментировать эти сведения, пояснив, что они не подлежат огласке как данные следствия. Пресс-секретарь бизнесмена Григорий Горчаков заявил: «Я не думаю, что это так, похоже на утку в СМИ». На вопрос о состоянии Джабраилова пресс-секретарь ответил: «Нормально, он восстанавливается».

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Джабраилов был задержан поздно вечером во вторник в номере отеля Four Seasons на Охотном ряду после того, как несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета Ярыгина. В итоге осмотра в номере было найдено «порошкообразное вещество белого цвета», рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в отеле, а также бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. Бизнесмену было предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК), на время следствия он был отпущен под подписку о невыезде. Вещества направлены на экспертизу. ​

Умар Джабраилов ​в 2004—2009 годах был сенатором от Чечни, а также заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). С 2009 по 2013 год он был советником помощника президента России Сергея Приходько по международным делам, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В 2000 году Джабраилов принимал участие в выборах президента России, по результатам голосования он занял последнее, 11-е место, набрав 0,08% голосов.

1990-е годы Джабраилов создал компанию «Данако», которая управляла сетью бензозаправочных станций в Подмосковье и в столице, а также группу «Плаза», куда входили, в частности, торговые центры «Смоленский пассаж» и «Охотный Ряд». Кроме того, он владел московской гостиницей «Рэдиссон Славянская». Сейчас Умар Джабраилов — совладелец девяти компаний, в том числе инвестиционно-строительной компании «Аванти СтройГрупп». Структура, которая возводит ЖК «ЗИЛАРТ» на территории бывшего ЗИЛа, по итогам 2015 года компания задекларировала чистую прибыль 39,1 млн руб. ​Также Джабраилову принадлежит застройщик «МС Регион», которая существует с 2009 года и получала контракты в странах Персидского залива, в бывших югославских республиках и в России.

«Чуть-чуть погулял»: Джабраилов объяснил стрельбу нервным срывом
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Людмила Капустина
Простого христиананина арестовали бы сразу, если бы это была даже мука, а не наркотик, пока не появился бы на свет результат эксперта. Страшно, что...
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