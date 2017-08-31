Владельцы элитных авто стали жертвами мошенников в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Владельцы элитных автомобилей стали жертвами мошенника в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Владельцы элитных автомобилей стали жертвами мошенника в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
Следственным управлением ДВД г. Астана расследуется ряд уголовных дел по факту мошенничеств, совершенных в отношении владельцев элитных автомобилей.
Подозреваемые заключали договора аренды, после чего путем подделки документов незаконно реализовывали автомобили третьим лицам.
«В совершении указанных преступлений подозревается 22-летний Рауан Найзабай. Если вы стали жертвой указанного лица, просим обратиться по телефонам: (87172) 71−62−27, 71−63−63, 8−777−022−27−07», — говорится в сообщении полиции.