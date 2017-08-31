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16:08 (мск), источник: Kazinform

Владельцы элитных авто стали жертвами мошенников в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Владельцы элитных автомобилей стали жертвами мошенника в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Следственным управлением ДВД г. Астана расследуется ряд уголовных дел по факту мошенничеств, совершенных в отношении владельцев элитных автомобилей.

Подозреваемые заключали договора аренды, после чего путем подделки документов незаконно реализовывали автомобили третьим лицам.

«В совершении указанных преступлений подозревается 22-летний Рауан Найзабай. Если вы стали жертвой указанного лица, просим обратиться по телефонам: (87172) 71−62−27, 71−63−63, 8−777−022−27−07», — говорится в сообщении полиции.

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