На Урале охранник вуза спас тонущего мальчика

В тот день, 25 августа, восьмилетний ребенок гулял вместе со своим двенадцатилетним другом вдоль городского пруда, неподалеку от своего дома. Живут они в Екатеринбурге на улице Папанина, что на другом берегу от Университета путей сообщения. День выдался жарким — почти всю неделю на Урале держалась несвойственная для августа высокая температура воздуха. Она-то и поманила детей на середину водоема. Уровень воды сильно упал, и ребята, оставив одежду на берегу, смело пошли по дну. Когда друзья были уже на середине пруда, вода внезапно начала прибывать. Настолько быстро, что двенадцатилетнего ребенка накрыло с головой. Что уж говорить о маленьком мальчике, который был на голову ниже друга. К счастью, старший умел плавать, а потому благополучно выбрался на противоположный берег. Младший же испугался и начал тонуть.

В тот момент на берегу находился охранник УрГУПСа Сергей Кузнецов. Он проводил регулярный осмотр университетского парка, когда ему по рации поступил сигнал — на середине пруда кто-то тонет.

— Сначала я не поверил, что кто-то тонет, ведь пруд обмельчал. Подумал, что подростки дурачатся. Но увидев, что вода прибывает, а там, где было мелко, стало глубоко, быстро осознал всю серьезность ситуации, — рассказал Сергей пресс-службе университета.

Действовал мужчина оперативно. Как сообщили в УРГУПС, служба охраны проходит инструктаж на случай чрезвычайных ситуаций, поэтому Сергей точно знал, что нужно. Он снял одежду и устремился к середине водоема. Доплыв до тонущего мальчика, Сергей посадил его к себе на шею и двинулся по направлению к берегу. Несмотря на сильный испуг, ребенок не сопротивлялся.

— Высота воды была в полтора его роста. Мальчик посчитал, что вода была очень холодная. Но, скорее всего, он думал так от страха, — рассказала «РГ» Елена Красулина, начальник пресс-службы университета. Она общалась с мальчиками после того, как Сергей Кузнецов привел их в помещение охраны. Дрожащих детей укутали в теплые куртки и напоили сладким чаем с пряниками. Ребята отделались лишь испугом и медицинская помощь им не требовалась. Тем не менее, сотрудники УрГУПС вызвали «скорую» и полицию, которая забрала мальчиков и передала их родителям. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уважаемые родители! МЧС России напоминает — во избежание опасности, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра!

Если вы стали очевидцем подобного происшествия, незамедлительно сообщите об этом в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101». После чего оцените ситуацию. Если человек находится недалеко от берега, бросьте ему весло или длинную палку. Постарайтесь объяснить утопающему, что он должен за нее крепко ухватиться, и подтяните его к себе.

В том случае, если человек находится на достаточно большом расстоянии или уже скрылся под водой, оцените свои собственные силы. Вы должны хорошо плавать, чтобы принять меры по спасению.

Подплывите к утопающему сзади и подхватите его под мышки или схватите за волосы. После чего переверните человека лицом вверх, чтобы у него был доступ к воздуху, и плывите к берегу. Если пострадавший находится в сознании, не позволяйте ему ухватиться за вас и увлечь на дно. Можно плыть на спине, положив утопающего на живот и подгребая свободной рукой.