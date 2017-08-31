5 автолюбителей лишились своих машин за сутки в регионе

Огонь перекинулся и на припаркованный рядом внедорожник. Сегодня под утро загорелся автомобиль в Ленинском районе областного центра.



В Навашине в результате пожара выгорел моторный отсек и салон легкового автомобиля. Еще две машины и гараж были объяты пламенем в Богородске. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров.