ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Федеральной службой безопасности на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года. ФСБ

Один из них член запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ) планировал совершить нападения на гражданских лиц с использованием холодного оружия.