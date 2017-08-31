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15:19 (мск), источник: ТАСС

ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала в Московском регионе двух выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты в местах массового нахождения людей 1 сентября: один планировал нападения с холодным оружием, второй хотел устроить самоподрыв.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Федеральной службой безопасности на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года.
ФСБ

Один из них член запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ) планировал совершить нападения на гражданских лиц с использованием холодного оружия.

«По месту проживания второго задержанного, также являющегося членом МТО ИГ, обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления. Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв», — сообщили в ФСБ.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Viktor Antonov
Маловато задержали! Террористом смертником в одиночку, да ещё и задарма, не становятся. Есть и вербовщики, и кураторы, и финансисты и прочая. И они все в...
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