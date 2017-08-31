ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Федеральной службой безопасности на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года.
Один из них член запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ) планировал совершить нападения на гражданских лиц с использованием холодного оружия.
«По месту проживания второго задержанного, также являющегося членом МТО ИГ, обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления. Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв», — сообщили в ФСБ.