Сбытчика спайса приговорили к 10 годам строгого режима в Иркутской области

Слюдянский городской суд в Иркутской области вынес приговор жителю Байкальска за сбыт сильнодействующего наркотика — спайса. Злоумышленник проведет 10 лет в колонии строгого режима. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

В судебном заседании подсудимый защищался от обвинения и ссылался на незаконные действия сотрудников полиции, спровоцировавших его сбыть наркотическое средство. Вместе с тем, стороне обвинения удалось доказать устойчивый умысел преступника, направленный на продажу синтетического наркотика.

«С учетом позиции государственного обвинения, высокой степени общественной опасности, подсудимый, суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228 и п. “б” ч.3 ст. 228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, которое он будет отбывать в колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.