В воронежской больнице произошел пожар
Пожар возник в Воронежской городской клинической больнице № 3 на улице Плехановская в четверг, 31 августа.
Пожар возник в Воронежской городской клинической больнице № 3 на улице Плехановская в четверг, 31 августа.
Пожарные потушили огонь через полчаса после сообщения о ЧП, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Информация о происшествии поступила в Центр управления кризисными ситуациями в 14:34. Загорелась мебель на площади 5 кв. м в Воронежской городской клинической больнице № 3 на улице Плехановская. Людей из здания не эвакуировали. Никто не пострадал.