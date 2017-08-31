В воронежской больнице произошел пожар

Пожарные потушили огонь через полчаса после сообщения о ЧП, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Информация о происшествии поступила в Центр управления кризисными ситуациями в 14:34. Загорелась мебель на площади 5 кв. м в Воронежской городской клинической больнице № 3 на улице Плехановская. Людей из здания не эвакуировали. Никто не пострадал.