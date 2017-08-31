Бывший участник «АукцЫона» Владимир Веселкин нашелся в Москве

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О том, что с Веселкиным все в порядке, «Фонтанке» сообщили знакомые его дочки Елизаветы, которая ранее разместила пост о пропаже отца на своей странице «ВКонтакте».

Домой к музыканту пришли журналисты канала «Москва24», однако и с ними общаться тот не пожелал. Кроме отсутствия настроения, он объяснил свое «исчезновение» болью в ноге, которой он лишился под трамваем в 2006 году.