Бывший участник «АукцЫона» Владимир Веселкин нашелся в Москве
Бывший музыкант петербургской группы «АукцЫон», разыскать которого 30 августа пыталась дочь, нашелся в своей квартире в Москве. Владимир Веселкин не хотел ни с кем общаться.
Бывший музыкант петербургской группы «АукцЫон», разыскать которого 30 августа пыталась дочь, нашелся в своей квартире в Москве. Владимир Веселкин не хотел ни с кем общаться.
О том, что с Веселкиным все в порядке, «Фонтанке» сообщили знакомые его дочки Елизаветы, которая ранее разместила пост о пропаже отца на своей странице «ВКонтакте».
Домой к музыканту пришли журналисты канала «Москва24», однако и с ними общаться тот не пожелал. Кроме отсутствия настроения, он объяснил свое «исчезновение» болью в ноге, которой он лишился под трамваем в 2006 году.
Напомним, 56-летний артист в 80-х собирал аншлаги вместе с группой «АукцЫон», но после того, как он ушел из коллектива его карьера пошла на спад — Веселкин пристрастился к алкоголю, переехал в Москву и, по словам соседей, к нему регулярно приходят маргинальные личности.