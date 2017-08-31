Подросток в Караганде сгорел заживо от мощного удара током

Ветхая постройка оказалась высоковольтной подстанцией, обеспечивающей электричеством окрестности. Как только Богдан приблизился к электрической установке, он попал под напряжение в 6000 вольт.

Молодой человек получил тяжелые ожоги 97 процента тела и впал в кому. Через два дня он скончался в отделении реанимации. Врачи всеми силами пытались сохранить Богдану жизнь, но полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Убитая горем мать парня, Елена Гаврилюк, подала на «Караганды Жарык» в суд и написала заявление в прокуратуру.

Услугодатель, в свою очередь, возлагает всю вину за состояние подконтрольного им объекта на орудующих в данной местности воров и бездомных. После последнего происшествия работники «Караганды Жарык» заколотили двери злосчастной подстанции и установили предупредительные знаки.