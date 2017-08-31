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16:12 (мск), источник: Newtimes.kz

Подросток в Караганде сгорел заживо от мощного удара током

17-летний Богдан Гаврилюк прогуливался в компании друзей и забрел в заброшенное здание с открытыми настежь дверьми, передает nv.kz.

Ветхая постройка оказалась высоковольтной подстанцией, обеспечивающей электричеством окрестности. Как только Богдан приблизился к электрической установке, он попал под напряжение в 6000 вольт.

Молодой человек получил тяжелые ожоги 97 процента тела и впал в кому. Через два дня он скончался в отделении реанимации. Врачи всеми силами пытались сохранить Богдану жизнь, но полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Убитая горем мать парня, Елена Гаврилюк, подала на «Караганды Жарык» в суд и написала заявление в прокуратуру.

Услугодатель, в свою очередь, возлагает всю вину за состояние подконтрольного им объекта на орудующих в данной местности воров и бездомных. После последнего происшествия работники «Караганды Жарык» заколотили двери злосчастной подстанции и установили предупредительные знаки.

«Такой важный объект, 6000 вольт напряжения, но охраны нет. Ничего нет. А люди там постоянно ходят. Вот таблички недавно установили, но все на гвоздях. Замков нет. Там ведь любой может придти и это все вскрыть опять. Почему “Караганды Жарык” не следит за своими объектами? Почему такое халатное отношение? Дети ведь гибнут. Наши дети! Понимаете? Прекратить это все надо», — переживает женщина.

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