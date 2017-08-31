Мужчина поджег себя после отказа девушки говорить с ним

Инцидент произошел вечером 28 августа в Сосновоборске, спальном районе административного центра. Мужчина хотел выяснить отношения с девушкой, которая работает продавщицей в павильоне, и пришел туда к ней. Однако та отказалась разговаривать с ним, из-за чего он облил себя бензином и поджег, пишет Лента.ру.