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16:34 (мск), источник: АиФ Калининград

Под Калининградом школьник получил серьезные ожоги от электроподстанции

Под Калининградом школьника поразило током от действующей электроподстанции. С сильнейшими ожогами лица и рук он доставлен в больницу. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ЧП произошло в поселке Большое Исаково Гурьевского района вечером 30 августа.

«По предварительным данным, поражение ребенка электрическим током произошло во время игры при попытке влезть на действующую трансформаторную подстанцию, находящуюся на высоте более двух метров от земли», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Известно, что ребенок получил ожоги первой и второй степени. Он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Сейчас оперативники вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят проверку.

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