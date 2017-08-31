Под Калининградом школьник получил серьезные ожоги от электроподстанции

ЧП произошло в поселке Большое Исаково Гурьевского района вечером 30 августа.

«По предварительным данным, поражение ребенка электрическим током произошло во время игры при попытке влезть на действующую трансформаторную подстанцию, находящуюся на высоте более двух метров от земли», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Известно, что ребенок получил ожоги первой и второй степени. Он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.