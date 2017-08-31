Под Калининградом школьник получил серьезные ожоги от электроподстанции
Под Калининградом школьника поразило током от действующей электроподстанции. С сильнейшими ожогами лица и рук он доставлен в больницу. Подробности сообщили в
Под Калининградом школьника поразило током от действующей электроподстанции. С сильнейшими ожогами лица и рук он доставлен в больницу. Подробности сообщили в
ЧП произошло в поселке Большое Исаково Гурьевского района вечером 30 августа.
«По предварительным данным, поражение ребенка электрическим током произошло во время игры при попытке влезть на действующую трансформаторную подстанцию, находящуюся на высоте более двух метров от земли», — сообщила начальник
Известно, что ребенок получил ожоги первой и второй степени. Он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Сейчас оперативники вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят проверку.