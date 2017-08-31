Источник: певец Александр Ермак арестован в Москве по обвинению в убийстве

По данным столичного главка СК России, 35-летний мужчина арестован по обвинению в убийстве, которое было совершено на севере Москвы в минувший четверг. По данным следствия, подозреваемый в ночь с 23 на 24 августа в квартире на Хорошевском шоссе во время распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым.