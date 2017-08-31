В Москве задержан зарезавший собутыльника-юриста певец Ермак
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Певец Александр Ермак задержан в Москве за убийство своего друга, сообщил в четверг «Интерфаксу» осведомленный источник.
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Певец Александр Ермак задержан в Москве за убийство своего друга, сообщил в четверг «Интерфаксу» осведомленный источник.
По его словам, погибший был юристом. Представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве своего знакомого в квартире на Хорошевском шоссе.
«По данным следствия, в ночь с 23 на 24 августа 2017 года в квартире одного из жилых домов по Хорошевскому шоссе в городе Москве во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт», — сказала Иванова.
Во время ссоры обвиняемый нанес своему 45-летнему знакомому не менее 17 ударов ножом в область туловища. После чего мужчина скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
По ее словам, подозреваемый был задержан и признал свою вину. «В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавила представитель следствия.