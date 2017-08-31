Юноша и его мать, пострадавшие в ДТП в Башкирии, скончались в больнице

16-летний парень и его мама, которые разбились в страшном ДТП в Краснокамском районе Башкирии недалеко от своего поселка, не смогли выкарабкаться и ушли из жизни в больнице. Врачи сделали все, что могли, но травмы оказались очень серьезными.

Ярослав скончался 30 августа около 5 часов утра, а его мама — ровно через сутки.

За жизнь водителя, главы семейства, борются врачи — мужчину ввели в искусственную кому и подключили к дыхательному аппарату.

Напомним, страшная авария, унесшая жизни почти целой семьи, произошла на трассе Дюртюли — Нефтекамск, 29 августа. На мокрой дороге лоб в лоб столкнулись «Ока» и «Дэу Матиз».