Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Жесткий комментарий бойца "Азова" про арку Крымского моста
10 чудовищных медицинских ошибок
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции
Для жителей частных домов «коммуналка» станет дороже
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
В США встревожены сотней "смертоносных" танков России – СМИ
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
17:19 (мск), источник: Publika.md

Минюст начал внутреннее расследование обстоятельств смерти заключенного

Минюст начал внутреннее расследование обстоятельств смерти заключенного в столичной тюрьме № 9. Об этом сообщил замминистра Анатолий Мунтяну. Открыто уголовное дело.

Источник: Publika.md

Погибший — 32-х летний Андрей Брэгуцэ — находился под предварительным арестом за сопротивление полиции. Его поместили не в 13-ю тюрьму, а в Прункул — для психиатрического наблюдения. Тогда же на его теле обнаружили синяки. Через два дня его состояние резко ухудшилось, и он скончался. Родным сообщили об этом не сразу.

Отец Андрея Брэгуцэ говорил, что ранее он проходил лечение в психиатрической клинике в Бельцах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Табаков предложил Серебренникову поставить в МХТ новые спектакли
Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на Первом
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь