Минюст начал внутреннее расследование обстоятельств смерти заключенного

Погибший — 32-х летний Андрей Брэгуцэ — находился под предварительным арестом за сопротивление полиции. Его поместили не в 13-ю тюрьму, а в Прункул — для психиатрического наблюдения. Тогда же на его теле обнаружили синяки. Через два дня его состояние резко ухудшилось, и он скончался. Родным сообщили об этом не сразу.