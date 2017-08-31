Минюст начал внутреннее расследование обстоятельств смерти заключенного
Минюст начал внутреннее расследование обстоятельств смерти заключенного в столичной тюрьме № 9. Об этом сообщил замминистра Анатолий Мунтяну. Открыто уголовное дело.
Минюст начал внутреннее расследование обстоятельств смерти заключенного в столичной тюрьме № 9. Об этом сообщил замминистра Анатолий Мунтяну. Открыто уголовное дело.
Погибший — 32-х летний Андрей Брэгуцэ — находился под предварительным арестом за сопротивление полиции. Его поместили не в 13-ю тюрьму, а в Прункул — для психиатрического наблюдения. Тогда же на его теле обнаружили синяки. Через два дня его состояние резко ухудшилось, и он скончался. Родным сообщили об этом не сразу.
Отец Андрея Брэгуцэ говорил, что ранее он проходил лечение в психиатрической клинике в Бельцах.