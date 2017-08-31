Главбух в Нижнем Тагиле присвоила 15,7 млн рублей

Установлено, что с июня 2011 по октябрь 2015 года подсудимая присвоила принадлежащие предприятию деньги на сумму 15,7 млн рублей. Женщина неоднократно вносила в реестры на зачисление зарплаты недостоверные сведения, изготавливала электронные платежные поручения и направляла их в банк для перечисления средств на ее личные карточные счета. Деньги были похищены за счет средств, удержанных из зарплаты сотрудников филиала в качестве НДФЛ и других обязательных платежей.