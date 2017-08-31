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16:12 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Главбух в Нижнем Тагиле присвоила 15,7 млн рублей

Прокуратура раскрыла схему хищений.

Бывший главный бухгалтер СОГУП «Областной центр недвижимости» (Горнозаводское БТИ) Анастасия Кононова признана виновной по статье 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), сообщили «АиФ-Урал» в областной прокуратуре.

Установлено, что с июня 2011 по октябрь 2015 года подсудимая присвоила принадлежащие предприятию деньги на сумму 15,7 млн рублей. Женщина неоднократно вносила в реестры на зачисление зарплаты недостоверные сведения, изготавливала электронные платежные поручения и направляла их в банк для перечисления средств на ее личные карточные счета. Деньги были похищены за счет средств, удержанных из зарплаты сотрудников филиала в качестве НДФЛ и других обязательных платежей.

В дальнейшем Кононова снимала похищенные деньги со своих счетов и тратила по своему усмотрению. Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также с нее взыскано 14,8 млн рублей в пользу «Областного центра недвижимости».

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