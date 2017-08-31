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16:10 (мск), источник: Om1.ru

В тройном ДТП в Омске пострадали двое детей

Пятилетней девочке и годовалому мальчику потребовалась помощь врачей.

ДТП произошло сегодня, 31 августа, в 11:30 на проспекте Мира. По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, там столкнулись сразу три автомобиля.

26-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan на перекрестке улицы Доковской с проспектом Мира врезалась в автомобиль Toyota. От удара машину отбросило на стоящий автобус ПАЗ.

В результате аварии пострадали маленькие пассажиры автомобиля Nissan. Девочке 2012 г. р. и мальчику 2016 г. р. понадобилась помощь врачей.

Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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