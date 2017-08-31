В тройном ДТП в Омске пострадали двое детей
Пятилетней девочке и годовалому мальчику потребовалась помощь врачей.
Пятилетней девочке и годовалому мальчику потребовалась помощь врачей.
ДТП произошло сегодня, 31 августа, в 11:30 на проспекте Мира. По данным
26-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan на перекрестке улицы Доковской с проспектом Мира врезалась в автомобиль Toyota. От удара машину отбросило на стоящий автобус ПАЗ.
В результате аварии пострадали маленькие пассажиры автомобиля Nissan. Девочке 2012 г. р. и мальчику 2016 г. р. понадобилась помощь врачей.
Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.