К ультраправым относился только один из соучастников нападения на полицейских в Краснодаре
Приверженцем праворадикальной идеологии выступал Владислав Гмыря — первый из троих задержанных по делу о стрельбе в полицейских на стационарном посту ДПС.
Приверженцем праворадикальной идеологии выступал Владислав Гмыря — первый из троих задержанных по делу о стрельбе в полицейских на стационарном посту ДПС.
По сообщениям некоторых СМИ, в том числе и федеральных, к радикальной группировке относились все трое задержанных. Однако, по словам представителя управления ФСБ по Краснодарскому краю, эта информация не соответствует действительности.
К ультраправым относил себя только Владислав Гмыря, осужденный в 2010 году Советским районным судом Краснодара за создание, руководство и участие в экстремистском сообществе, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Напомним, в среду вечером задержали третьего беглеца — 25-летнего Дмитрия Карачкина. Он скрывался в квартире у своего знакомого в Славянском микрорайоне и в момент задержания сопротивления группе захвата не оказал, сообщили в ГУ МВД по краю. Ранее были задержаны Владислав Гмыря и Никита Медведев. Таким образом, спецоперация, объявленная в понедельник, 28 августа, после нападения на полицейских на посту ДПС, завершена.