К ультраправым относился только один из соучастников нападения на полицейских в Краснодаре

По сообщениям некоторых СМИ, в том числе и федеральных, к радикальной группировке относились все трое задержанных. Однако, по словам представителя управления ФСБ по Краснодарскому краю, эта информация не соответствует действительности.

К ультраправым относил себя только Владислав Гмыря, осужденный в 2010 году Советским районным судом Краснодара за создание, руководство и участие в экстремистском сообществе, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.