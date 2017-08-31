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17:07 (мск), источник: Клопс.ru

В Зеленоградском районе задержали 49 «чёрных копателей» (видео)

В Зеленоградском районе полиция задержала 49 человек, незаконно добывающих янтарь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Во время проведения операции «Янтарь» сотрудники полиции повышенное внимание уделяли противодействию незаконной добычи солнечного камня. Полицейские разделились на подвижные группы и обследовали местность в районе посёлков Надеждино, Вербное, и Краснофлотское.

В результате сотрудники правоохранительных органов задержали 49 человек, занимавшихся вымыванием из земли солнечного камня. Всех нарушителей доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли шесть мотопомп, лопаты, сачки, пожарные шланги. А также более полукилограмма незаконно добытого янтаря. Все изъятое по решению суда будет конфисковано.

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