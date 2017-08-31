В Зеленоградском районе задержали 49 «чёрных копателей» (видео)
В Зеленоградском районе полиция задержала 49 человек, незаконно добывающих янтарь. Об этом сообщает
В Зеленоградском районе полиция задержала 49 человек, незаконно добывающих янтарь. Об этом сообщает
Во время проведения операции «Янтарь» сотрудники полиции повышенное внимание уделяли противодействию незаконной добычи солнечного камня. Полицейские разделились на подвижные группы и обследовали местность в районе посёлков Надеждино, Вербное, и Краснофлотское.
В результате сотрудники правоохранительных органов задержали 49 человек, занимавшихся вымыванием из земли солнечного камня. Всех нарушителей доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы.
Кроме того, сотрудники полиции изъяли шесть мотопомп, лопаты, сачки, пожарные шланги. А также более полукилограмма незаконно добытого янтаря. Все изъятое по решению суда будет конфисковано.